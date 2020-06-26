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Büyükşehir'den salgın döneminde bin 635 kişiye evde sağlık hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, korona virüs salgınıyla mücadele döneminde evinden çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan toplam 1635 kişiye doktor ve hemşire hizmeti verildi.


Sağlık ekipleri kayıtlı hastalarına rutin ziyaretlerini sürdürürken, pandemi sürecinde sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların da yardımına koştu. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti uygulamasına başvuru sayısında da yüzde 80 artış yaşandı. Salgının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart'tan bu yana toplam 1653 kişiye evde sağlık, ambulans, hastane nakil hizmeti verildi.


Kişisel koruyucu ekipmanlarla donatılan sağlık görevlileri, sıkı önlemlerle hastaları evlerinde muayene ederken, kan alma, tansiyon, şeker takibi, enjeksiyon, pansuman gibi hizmetler veriyor. İhtiyacı olan hastalara hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor.


Pandemi sürecinde evde sağlık hizmeti ekiplerinin bir başarı öyküsü yazdığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek “Koronavirüs, evde bakım hizmetlerimizin önemini bir kez daha ortaya koydu. Pandemi döneminde sağlık hizmetlerimizde bir aksama olmazken, artan taleplere de en kısa sürede cevap verdik.


Kesintisiz hizmet veren ve sahada özveri ile çalışan tüm personellerimize teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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