Büyükşehirden ‘Şeb-i Arus Sema Töreni'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vuslatın 746. yılında ‘Şeb-i Arus Sema Töreni' ile anacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hak'ka Vuslatı'nın 746'ıncı yılı nedeniyle ‘Şeb-i Arus Sema Töreni' düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği işbirliğinde, İl Kültür Müdürlüğü ile Konyalılar Derneği katkılarıyla yapılacak ‘Şeb-i Arus Sema Töreni' etkinliği 17 Aralık Salı günü saat 20.00'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonunda gerçekleşecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.