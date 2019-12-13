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Büyükşehirden ‘Şeb-i Arus Sema Töreni'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi vuslatın 746.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vuslatın 746. yılında ‘Şeb-i Arus Sema Töreni' ile anacak.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hak'ka Vuslatı'nın 746'ıncı yılı nedeniyle ‘Şeb-i Arus Sema Töreni' düzenleyecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği işbirliğinde, İl Kültür Müdürlüğü ile Konyalılar Derneği katkılarıyla yapılacak ‘Şeb-i Arus Sema Töreni' etkinliği 17 Aralık Salı günü saat 20.00'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonunda gerçekleşecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.

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