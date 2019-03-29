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Büyükşehir'den seçimde engellilere araç hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara oyunu kullanabilmesi için ulaşım hizmeti verecek.


Büyükşehir Belediyesi seçim günü oy kullanacak engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara Engelsiz Ulaşım Aracı ile hizmet verecek. Belediye ekipleri hem Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne kayıtlı olan hem de dışarıdan gelen talepleri karşılayarak, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşları gün boyu evlerinden alarak oy kullanacakları okullara transfer edecek. Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nin 0 242 249 50 00 numarasından irtibat sağlayabileceği bildirildi.

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