Büyükşehir'den Serik Çandır Toptancı Hali'ne modern dokunuşlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Serik Çandır Toptancı Hali'nde başlattığı yenileme ve modernize çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ardiye binalarının dış cephe tadilatlarını tamamlayan ekipler çatı yalıtım imalatına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma ilkesiyle tarım sektörüne destekleri üretimden pazara her alanda sürüyor. Bu çerçevede Antalya'da yeni haller inşa eden Büyükşehir Belediyesi, mevcut halleri de komisyoncu ve üreticilerin daha iyi hizmet verebilmesi için modernize ediyor. Serik ilçesinde yaklaşık 50 dönüm üzerine kurulu 68 iş yeri barındıran Çandır Toptancı Hali de Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.

Ardiye binaları yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca başlatılan çalışmalarda halin yıpranan bölümleri yeniden düzenlenerek, daha modern hale getirildi. Çandır Hali'nde bugüne kadar ihmal edilen kanalizasyon sorunu da çözüldü. Yıllardır bakımsız kalan ardiye binalarının dış cephe tadilat imalatlarını tamamlayan ekipler çatı yalıtım imalatına başladı. İdari bina da ise iç ve dış cephe yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.