Büyükşehir'den Serik'e 2 yeni durak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik'te Belkıs ve Orta Mahalle'ye muhtarların talebi doğrultusunda iki adet durak monte etti.

Serik Belkıs ve Orta Mahalle muhtarlarının durak talebini değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Serik Hizmet Birimi işbirliğiyle harekete geçti. Vatandaşların can güvenliği ve konforu açısından talebe olumlu yanıt verilirken, ekipler durakların montajını gerçekleştirdi. Muhtarlar ve mahalle halkı, talebe kısa sürede yanıt verip yerine getiren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.