Büyükşehir'den Serik'e hamur yoğurma makinesi desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca “Unu sizden yoğurması bizden” kampanyası bünyesinde Serik'in kırsal mahallelerinden Aşağıoba ve Hacıosmanlar'a hamur yoğurma makinesi hibe edildi.

“Büyük kolaylık”

Hamur yoğurmanın fiziki olarak zor ve zahmetli bir iş olduğunu dile getiren kadınlar, sırt ağrısı, kol ağrısı, boyun ağrısı çektiklerini belirterek kendilerine bu kolaylığı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Serik Aşağıoba Mahallesi sakinlerinden Nezahat Yeken, “İnanın bugün çok mutluyuz. Biz köy kadınları olarak birçok uğraşın altına elimizi koyuyoruz. Tarlada, evde, serada… Hal böyle olunca beden olarak yoruluyoruz ama emeksiz, ekmeksiz de olmuyor. Hamur yoğurmak zahmetli ve zor. O yüzden hamur yoğurma makinesi bizim için büyük bir kolaylık olacak "dedi.

“İhtiyacımız vardı”

Hacıosmanlar Mahallesinden Zühra Can ise; “Kadınlar olarak inanın buna çok ihtiyacımız vardı. Mahalle kadınları olarak hepimizde diz ağrısı, bel ağrısı birçok rahatsızlık söz konusu. O yüzden hamur yoğurma makinesi bizim için büyük bir kolaylık olacak. Hem zaman hem de sağlık açısından ” dedi.