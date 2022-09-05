Büyükşehir'den Serik'in 3 mahallesine oyun parkı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in üç farklı mahallesinde çocuklar için oyun parkı oluşturdu.

Başkan Muhittin Böcek'in talimatları doğrultusunda öğrencilere ve okullara her fırsatta destekte bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Sarıabalı İlkokulu bahçesine çocuklar için oyun parkı kurdu. Bugüne kadar oyun grubu bulunmayan Sarıabalı Mahallesinde yeni oyun parkı çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Çeşitli oyun aparatların montajı ve çevre düzenlemesinin yapıldığı okulda, öğrencileri yeni eğitim döneminde yeni oyun parkı karşılayacak.

"Oyun parkları"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Karıncalı ve Tekkeköy Mahallelerini de ilk kez çocuk oyun grupları ile buluşturdu. Karıncalı Mahalle Muhtarı Zafer Yılmaz, “Taleplerimizi cevapsız bırakmadığı ve yerine getirdiği için Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın mahallemizde gidebileceği böyle bir alan yoktu” diye konuştu.

Oyun parklarının çocukların sosyal, bedensel ve zihinsel gelişimini için önemli olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Serik Sorumlusu Ayşe Küçükakça Yılmaz, “Daha evvel hiçbir şekilde oyun grubu olmayan Sarıabalı, Karıncalı ve Tekkeköy mahallelerine ilk çocuk oyun parkı kurduk. Bu konuda başkanımızın hassasiyeti ve destekleri çok fazla. İhtiyaç doğrultusunda uygun yerlere oyun grupları yerleştirmeye devam edeceğiz” dedi.