Büyükşehir'den Sevgililer Günü konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Şef Umut Özdiken yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası tarafından gerçekleştirilen konserle kutladı.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen konserde Elif Eda Saraçlar, Hale Ciğer ve Alperen Emin Yeşilyurt sahne aldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan konserde; Seninle bir dakika, Kara Sevda, Haydi Gel Benimle Ol gibi aşk şarkıları seslendirildi. Konser sonunda ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz solistlere ve Bando Şefi Umut Özdiken'e çiçek takdim etti.