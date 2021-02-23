İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirden sinekle mücadele ekibine eğitim

Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında sinekle mücadeleye devam ederken, vektörel kontrol birimlerinde çalışan personele de düzenli olarak eğitimler veriyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle Antalya merkez ile birlikte doğu ilçeleri, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa ve Alanya'daki vektörel kontrol birimlerinde çalışan personele eğitim verildi. Eğitime Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü vektörel kontrol birimlerinde çalışan personel katıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Alanya Kültür Merkezi'ndeki eğitimde Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, biyosidal ürün uygulamaları konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Görsel ve uygulamalı olarak verilen eğitimde biyosidal ürün uygulamaları sırasında dikkat edilecek hususlar personele tüm detayları ile anlatıldı.



Eğitimin ikinci bölümünde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince personele ilk yardım konusunda teorik bilgiler verildi, pratik uygulamalar gösterildi. Eğitim son bölümünde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.