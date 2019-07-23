İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirden Söbüçimen yayla yoluna bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz sıcağından bunalan Antalyalılar için yaylalara ulaşımı kolaylaştırıyor.

Gündoğmuş, Alanya ve Manavgat ilçelerine bağlı birçok mahalle ve yaylayı birbirine bağlayan Söbüçimen yayla yolunda bozuk yollar onarılıyor.


Antalya'nın serin yaylalarına çıkmak isteyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı yayla yollarında, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı son olarak Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen yayla yolunun bakım ve onarım çalışmalarına başladı.


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Gündoğmuş, Alanya ve Manavgat ilçelerine bağlı birçok mahalle ve yaylayı birbirine bağlayan Söbüçimen yayla yolunda bozuk olan bölümlerini sökerek dolgu malzemesi ile tekrar sıkıştırılıyor, belirlenen bölgelere büz konularak, şarampoller temizleniyor. Çalışmalar tamamlanınca Söbüçimen yaylasına ulaşım daha kolay ve rahat olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.