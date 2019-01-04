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Büyükşehir'den süt üreticisine soğutma tankı desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiğ sütün sağımından sonra soğuk zincirinin sağlanması amacıyla süt üreticileri kooperatiflerine süt soğutma tankı desteği sağladı.


Büyükşehir Belediyesi süt üreticilerinin yüzünü güldürdü. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı süt üreticilerine süt soğutma tankı desteği sağladı. Sıcak olarak sağılan sütün sağlıklı bir şekilde toplanması için Elmalı Büyüksöyle, Elmalı Çalpınar, Korkuteli Büyükköy ve Kepez Başköy Mahallesinde bulunan süt üreticileri kooperatiflerine 4 tonluk süt soğutma tankı verildi.

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