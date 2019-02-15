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Büyükşehir'den taksicilere yeni durak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi’nde faaliyet gösteren taksicilere yeni taksi durağı gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi'nde faaliyet gösteren taksicilere yeni taksi durağı gönderdi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi'ndeki ticari Taksicilere yeni taksi durağı gönderdi. Geçtiğimiz günlerde Ticari taksi durakları temsilcisi Şaban Özbek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret ederek, ilçede bulunan 20 taksici için Taksi Durağı talep etmesinin ardından yeni taksi durağını gönderildi.


Büyükşehir Belediyesi, PTT, Pazar Camii önü, Otogar, Hastane önü, Adliye önü gibi ilçenin değişik caddelerinde trafiğin yoğun olduğu noktalara yeni taksi durakları yerleştirdi.

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