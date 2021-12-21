Büyükşehir'den Tarım Kooperatifi'ne 10 bin adet nergis soğanı

Bu kapsamda Döşemealtı Karaveliler Mahallesi'nde üretim alanı bulunan S.S. Toprak Ana Tarım Kooperatifi'ne nergis soğanı hibe edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü, kırsal bölgelerde ekilemeyen alanların değerlendirilerek tarıma kazandırılması için birçok proje üretiyor. İlçelerin ve mahallelerin iklim ve toprak çeşitliliği dikkate alınarak doğru bitki, doğru çeşit seçimi ile teşviklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, S.S. Toprak Ana Tarım Kooperatifi'ne 10 bin adet nergis soğanı hibe etti.

“Çiçekler kiosklarda satılacak”

Döşemealtı ilçesinin Karaveliler Mahallesi'nde üretim alanı bulunan Toprak Ana Tarım Kooperatifi tarafından yetiştirilecek olan nergis çiçekleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak. Çiçekler daha sonra şehrin muhtelif noktalarına konulacak kiosklarda satışa sunulacak. Katma değeri olan alternatif ürünleri bölge halkına kazandırmak amacıyla başlatılan proje ile kooperatif üyeleri pazarlama sıkıntısı yaşamadan çiçeklerini satabilecek.