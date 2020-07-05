Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize

Yeni düzenleme 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yoğunluk yaşanan hatlarda revizyona giderek, sefer sayılarını artırdı. Yeni düzenleme ile ilgili bilgilere 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Antalyakart Mobil uygulamasından ulaşılabilecek. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığından verilen bilgiye göre revize edilen hatlar ve sefer aralıkları şöyle:

VF01 (Varsak-Fakülte)

Sabah pik saatlerde 5 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 10 dk aralıklarla

Gece son sefer Fakülte'den 00:00

VS18 (Varsak-Sarısu)

Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla

Gece son sefer Sarısu'dan 23:10

VL13 (Varsak-Lara)

Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 23:15

VL13A (Varsak-Lara)

Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 23:25

LF09 (Fakülte- Lara)

Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 23:00

LF10 (Fakülte- Lara)

Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 23:15

KC06 (Sarısu- Lara)

Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 12 dk aralıklarla

Gece son sefer Muratpaşa Belediyesi'nden 23:30

KL08 (Sarısu- Lara)

Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 8 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 00:30 Sarısu 00:30

CV14 (Varsak- Çarşı)

Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla

Gece son sefer Çarşı 23:00 Varsak 23:00

LC07 (Kundu-Çarşı)

Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güllük 23:25

LC07A (Kundu-Çarşı)

Sabah pik saatlerde 15 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla

Gece son sefer Dokuma 23:10

TC16 (Çarşı-Ermenek)

Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla

Gece son sefer Ermenek 22:05 Ünsal 22:00

TC16A (Çarşı-Ermenek)

Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla

Gece son sefer Ermenek 22:20 Ünsal 22:30

DC15 (Döşemealtı- Meydan)

Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Organize 23:05 Meydan 23:00

DC15A (Döşemealtı- Meydan)

Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Organize 23:20 Meydan 23:30