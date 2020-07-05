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Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yoğunluğun yaşandığı hatlardaki sefer aralıklarını sıklaştırdı.

Yeni düzenleme 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.


Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yoğunluk yaşanan hatlarda revizyona giderek, sefer sayılarını artırdı. Yeni düzenleme ile ilgili bilgilere 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Antalyakart Mobil uygulamasından ulaşılabilecek. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığından verilen bilgiye göre revize edilen hatlar ve sefer aralıkları şöyle:


VF01 (Varsak-Fakülte)


Sabah pik saatlerde 5 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 10 dk aralıklarla


Gece son sefer Fakülte'den 00:00


VS18 (Varsak-Sarısu)


Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla


Gece son sefer Sarısu'dan 23:10


VL13 (Varsak-Lara)


Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Güzeloba 23:15


VL13A (Varsak-Lara)


Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Güzeloba 23:25


LF09 (Fakülte- Lara)


Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Güzeloba 23:00


LF10 (Fakülte- Lara)


Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Güzeloba 23:15


KC06 (Sarısu- Lara)


Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 12 dk aralıklarla


Gece son sefer Muratpaşa Belediyesi'nden 23:30


KL08 (Sarısu- Lara)


Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 8 dk aralıklarla


Gece son sefer Güzeloba 00:30 Sarısu 00:30


CV14 (Varsak- Çarşı)


Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla


Gece son sefer Çarşı 23:00 Varsak 23:00


LC07 (Kundu-Çarşı)


Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Güllük 23:25


LC07A (Kundu-Çarşı)


Sabah pik saatlerde 15 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla


Gece son sefer Dokuma 23:10


TC16 (Çarşı-Ermenek)


Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla


Gece son sefer Ermenek 22:05 Ünsal 22:00


TC16A (Çarşı-Ermenek)


Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla


Gece son sefer Ermenek 22:20 Ünsal 22:30


DC15 (Döşemealtı- Meydan)


Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Organize 23:05 Meydan 23:00


DC15A (Döşemealtı- Meydan)


Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Organize 23:20 Meydan 23:30

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