Büyükşehir'den Türk Dünyası Şaheserleri konseri

Büyükşehir Belediyesi, Türk Tasavvuf Edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı ve ünlü Azerbaycanlı şair Nizami Gencevi'nin doğumunun 880'inci yılına ithafen Türk Dünyası Şaheserleri Konseri düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen konsere Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçkek Ömüraliyev, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Antalya Senfoni Orkestrası ve Türksoy Müzik Topluluğu eşliğinde Yunus Emre ve Nizami Gencevi'nin eserlerinden bestelenen müziklerden oluşan konser Antalyalılara muhteşem bir gece yaşattı.

“Türk dünyasıyla köprüler kurmak için çalışıyoruz”

Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, “Tük coğrafyasının iki güzide fikir ve gönül adamı Yunus Emre ve Nizami Gencevi anısına tertip edilen bu etkinlikte Türksoy müzik topluluğu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrasını Antalyalılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Türksoy'un çalışmalarına ortak kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak, değişik Türk coğrafyaları arasında köprüler kurmak amacıyla elimizden gelen desteği sağlıyoruz” dedi.

Başkan Böcek'e teşekkür

Türksoy konserleriyle Türk kültürünü ve medeniyetini tanıtmak için çalıştıklarını söyleyen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, “Türksoy konserleri konserimizde, Türk dünyası bestecilerimizin Nizami ve Yunus Emre için özel olarak bestelediği eserleri değerli sanatçılarımız icra ediyor. Bu konserin düzenlenmesi konusunda bizden desteklerini esirgemeyen kıymetli Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'e en içten dileklerimle teşekkür ederim” diye konuştu.

Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçkek Ömüraliyev ile şeflere hediye takdiminde bulundu.