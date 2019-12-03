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Büyükşehir'den, ‘Türkü Türkü Türkiye'm Konseri'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türkü Türkü Türkiye’m Konseri düzenliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türkü Türkü Türkiye'm Konseri düzenliyor.


Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti, “Türkü Türkü Türkiyem Konseri” ile 5 Aralık'da AKM Aspendos Salonu'nda saat 20.00'de türkü dostları ile buluşacak. Türk coğrafyasının hemen her renginin, her duygusunun; neşesinin, üzüntüsünün; acısının, mutluluğunun yansıdığı türküler, İTÜ Bağlama Takımı Sanatçısı Şef Yiğit Aktı yönetiminde yorumlanacak.

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