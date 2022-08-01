Büyükşehirden, üniversite adaylarına ücretsiz tercih desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 farklı noktada tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) Uncalı, Yenimahalle, Çaybaşı ve Lara Kurs Merkezlerinde uzman rehber öğretmenler tarafından yürütülen ücretsiz danışmanlık hizmeti, 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Uzmanlarla tercih

Üniversite tercihini yapmak için Uncalı ATASEM'e gelen adaylara rehberlik sağlayan danışman Ayben Şahinsoy, “Öğrencilere meslekler hakkında bilgiler veriyoruz. Üniversitelerin hangi koşullarda öğrenci aldıkları yönündeki bilgileri tercih yapacak olan adaylara aktarıyoruz. Onların bu yolculuğunda yol arkadaşı olarak isteklerine göre en iyi tercihleri yapmalarını sağlıyoruz" dedi.

Öğrenciler memnun

Üniversite tercih desteğinden yararlanmak için Yeni Mahalle Kültür Merkezine gelen Ezgi Dikmen ise “Burada hocalarımız bize üniversiteler hakkında detaylı bilgiler verdi. Taban puanları, başarı sıralaması ve öğrenci yerleştirmede baz alınan diğer faktörleri konuştuk. Rehber öğretmenlerimiz bize oldukça yardımcı oldu. Bu sayede doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum” diye konuştu.

5 Ağustos'a kadar devam edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uzman rehber öğretmenler eşliğinde verdiği ücretsiz üniversite tercihi desteği Konyaaltı Uncalı Kurs Merkezi, Kepez Yenimahalle Kurs Merkezi, Muratpaşa Çaybaşı Kurs Merkezi ve Lara Kurs Merkezi'nde tercihlerin son günü olan 5 Ağustos'a kadar devam edecek.