Büyükşehir'den üreticilere bin metre sulama borusu desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarım arazilerinin verimliliğini ve çeşitliliğini arttırmak için başlattığı yerelden kalkınma çalışmaları, tarımsal sulama destekleri ile devam ediyor. Elmalı Gümüşyaka Mahallesi'ne verilen bin metrelik sulama borusu desteği ile 700 dönüm çorak arazi su ile buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Elmalı Gümüşyaka Mahallesi'nde tarım alanlarını sulamada zorluk çeken çiftçilerin mevcut su kaynaklarından tarım arazilerine suyun taşınabilmesi için bin metrelik plastik sulama borusu yardımı yapıldı. Gümüşyaka Mahallesi'nin Güldürgü ve Kızuçlutaşı su kaynaklarından çıkan sulama suyunu uzun yıllardır arıklar ile Uzunerik mevkisine taşıyarak tarımsal sulama yapmaya çalışan çiftçiler, yeni sistem ile su kayıplarını ve zaman kaybını en aza indirerek modern bir sulama yapabilecek.

“Talep yerine getirildi”

Mahallenin tarımsal sulama konusunda uzun yıllardır sıkıntı çektiğini söyleyen Gümüşyaka Mahalle Muhtarı Hüseyin Öz, “Mahalle olarak suyumuz var ancak bu suyu ne yazık ki verimli bir şekilde kullanamıyorduk. Büyükşehir Belediyemizin bölgemizde ve diğer mahallelere tarımsal anlamda destek verdiğini öğrendik ve bu destekten mahallemizin de faydalanabilmesi için talepte bulunduk. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri talebimizi hemen incelemeye aldı ve keşiflerini yaptı. Talebimiz olan bin metre sulama borularını mahallemize teslim etti” dedi.

“700 dönüm arazi suyla buluşacak”

Çiftçi Ali Şentürk, “Bizim kaynaklarımızdan çıkan su önceden dereye akıp gidiyordu. Arazi şartlarından dolayı elimizden bir şey gelmiyordu. Çok fazla bir verim alamıyorduk. Şimdi bu borular sayesinde 700 dönüm arazimizi suyla buluşturacağız. Artık birçok meyve, sebze ve tahılı yetiştirebileceğiz. Artık akan suya yukarıdan bakmayacağız, en küçük damlasına kadar istifade edeceğiz” diye konuştu.

“Ürün çeşitliliği artacak”

Yeni döşenen sulama boruları ile önceden saatler süren sulama işinin artık daha kısa sürede yapılabileceğini söyleyen çiftçi Nevra Öz de “Sulama yapmak istediğimizde hemen suya ulaşabilmek bizim için büyük kolaylık. Su sıkıntısı yüzünden her istediğimizi bahçelerimizde ekip dikemiyorduk. Arazimiz var ama kullanamıyorduk. Artık getirisi yüksek ürünler yetiştirebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Gümüşyakalı üreticiler suyun bollaşmasıyla arpa, buğdayın yanı sıra elma, armut, şeftali gibi daha farklı sebze ve meyvelerin de üretimini yapabileceklerini dile getirdi.