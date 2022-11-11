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Büyükşehir'den ‘Ürün Fotoğrafçılığı' eğitimleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kooperatifçilik ve el emeği ürünlerinin satışını yapan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak amacıyla ‘Ürün Fotoğrafçılığı’ eğitimi düzenlediAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma projeleriyle Antalya’da kooperatifçilik son yıllarda büyük bir ivme kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kooperatifçilik ve el emeği ürünlerinin satışını yapan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak amacıyla ‘Ürün Fotoğrafçılığı' eğitimi düzenledi


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projeleriyle Antalya'da kooperatifçilik son yıllarda büyük bir ivme kazandı. El emeği ürünlerin satışı noktasında üreticilere her türlü desteği veren Büyükşehir Belediyesi, kadınların kendi ürünlerini internet üzerinden satışını kolaylaştırmak amacıyla ‘Ürün Fotoğrafçılığı' eğitimi düzenledi. Zeytinpark eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitim de Antalya Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf-Grafik- Teknisyeni Sefa Seyitoğlu, ürün fotoğrafçılığını anlattı.



Hem teorik hem uygulamalı eğitim


Ürün fotoğrafçılığının püf noktalarını katılımcılara aktaran Sefa Seyitoğlu, “Akıllı telefon, tripod ve telefon tutucu, gün ışığı ve led aydınlatmalar, beyaz fotoblok, bilgisayar ve ücretsiz fotoğraf uygulamaları sizlerin işlerini kolaylaştırır. En az maliyetle bu yöntemleri kullanarak ürünlerimizin fotoğrafını çekebiliriz” dedi. Teorik eğitimden sonra ise uygulamalı olarak ürün fotoğrafçılığı katılımcılara gösterildi. İlk eğitimden sonra ise ilerleyen günlerde uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek.

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