Büyükşehir'den yol bakım ve onarım çalışma duyurusu

Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Muratpaşa ilçesi Cengiz Toytunç Caddesi'nin bir bölümü 26 Mart Pazar akşamı saat 21.00'de trafiğe kapatılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Muratpaşa İlçesi, Elmalı Mahallesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi-Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) kesişiminde 26 Mart Pazar akşamı bakım onarım çalışması yapılacağı bildirildi. Söz konusu çalışma nedeniyle Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nin Antalya Valiliği ile Kazım Özalp Caddesi kesişimi arasındaki bölümü saat 21.00'den itibaren trafiğe kapatılacak. Yolun, yoğun bir çalışmayla 27 Mart Pazartesi sabahı 07.00'de trafiğe açılması planlanıyor. Sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmesi önerildi.