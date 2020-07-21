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Büyükşehirden Yörük Belgeseli

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi Yaz Etkinlikleri kapsamında Biyomühendis ve Doğa Araştırmacısı Hüseyin Çağlar İnce’nin Yörüklerin yaşamını ve masalını anlattığı ‘Köse: Bir Yörük Belgeseli’ gösterildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi Yaz Etkinlikleri kapsamında Biyomühendis ve Doğa Araştırmacısı Hüseyin Çağlar İnce'nin Yörüklerin yaşamını ve masalını anlattığı ‘Köse: Bir Yörük Belgeseli' gösterildi.


Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Antalya Oyuncak Müzesi tarafından müzik dinletileri, belgesel gösterimleri ve gezi-sunum gibi alanlarda uzman kişilerin katılımı ile gerçekleştirilen yaz etkinlikleri sürüyor. Kaleiçi Yat Limanı Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 21.00'de ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Biyomühendis ve Doğa Araştırmacısı Hüseyin Çağlar İnce'nin Yörüklerin yaşamını ve masalını anlattığı ‘Köse: Bir Yörük Belgeseli' gösterildi.


“Yörüklük sosyolojik olgu”


Hüseyin Çağlar İnce'nin yaptığı araştırma, incelemeler ve Yörüklerle yaptığı görüşmeler sonucu ortaya çıkan Köse belgeseli ile izleyiciler, her şeyini yola borçlu olan Yörüklerin yaşamına ve masalına tanık oldu. Soru ve cevap bölümünde ise Yörüklüğün folklor ve siyaset düzlemine indirgenmemesi gereken, sosyolojik bir olgu olduğu üzerine düşünceler dile getirildi.


Etkinlikler devam edecek


Oyuncak Müzesi Yaz Etkinlikleri kapsamında bu akşam ‘Fotoğraflar ile Küba ve Che Öyküsü' gezi sunumu, 22 Temmuz Çarşamba ‘Ayan Beyan Doğaçlama', 28 Temmuz Salı Toroslarda Yüksekte' Günalp Kocakanat gezi sunumu Antalyalılarla buluşacak.

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