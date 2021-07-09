Büyükşehir'den zıpkınla Aslan Balığı Avcılık Yarışması

00'de Konyaaltı Sahili'ndeki Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde ödüllü zıpkınla Aslan Balığı Avcılık Yarışması düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile kıyılara ulaşarak yayılım gösteren ve yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığı ile mücadele ederek biyoçeşitliliğin ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, bu kapsamda 11 Temmuz Pazar günü saat 07.00'de Konyaaltı Sahili'ndeki Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde zıpkınla Aslan Balığı Avcılık Yarışması gerçekleştirecek. Bir belediye tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışma sonunda avlanan aslan balıklarının tadımı da yapılacak.

“Takımlar başvurabilecek”

Ödüllü yarışmaya katılmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne başvurabilecek. Yarışmaya üç kişiden oluşan takımlar müracaat edebilecek. Her bir takım, tekne kullanan kişi (tekne kaptanı), kovacı ve serbest dalış yarışmacından (avcı/zıpkın) oluşacak.

“Rapor sunulacak”

Müracaat esnasında yarışmacıların aile hekimi veya dengi sağlık kuruluşundan “dalış yapabilir” ya da “yüzme faaliyetinde bir sakınca yoktur” raporunu sunmaları ve yarışma başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak. Yarışmaya Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi'ne sahip ticari balıkçılar katılamayacak. Yarışma sonunda avlanan aslan balığı sayısı ve avlanan en büyük aslan balığı kategorinde ödül verilecek.