Büyükşehir'in 2021 yılı gelir, gider bütçesi belirlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı devam meclis toplantısında 2021 mali yılı bütçesi belirlendi. Bütçe kapsamında 2 milyar 950 milyon TL gider, 2 milyar 950 milyon TL gelir öngörüldü. Plan Bütçe Komisyon Başkanı Oktay Başaran, “Gelir bütçesi oluşturulurken 522 milyon 500 bin TL borçlanma yoluyla açık finansın denkliği sağlandı” dedi. Ak Parti Meclis Üyesi Serhat Demir ise bütçeye ilişkin yaptığı açıklamada 2021 mali yılı bütçesinin, bir önceki yıla oranla yüzde 15 oranında küçüldüğünü belirterek, "İlçe belediyelerin bütçe hedeflerinin yıldan yıla büyüterek yürüdüğü dönemde Antalya'nın tamamına hizmet etmekle yükümlü Büyükşehir Belediyesinin bütçe hedeflerini bir önceki yıla göre düşürmesi kabul edilebilir bir durum değildir” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı devam meclis toplantısı, Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Önergelerin okunduğu mecliste, belediyenin performans ve bütçe programına ilişkin parti grup sözcülerinden görüş alındı.

Grup sözcülerinin görüşünün ardından Plan Bütçe Komisyon Başkanı Oktay Başaran, 2021 mali yılı bütçe ve performans programı gelir tablosunu açıkladı.

Başaran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2021 yılı bütçemiz 2 milyar 950 milyon TL gider, 2 milyar 950 milyon TL gelir bütçesi öngörülerek sunuldu. Gelir bütçesi oluşturulurken 522 milyon 500 bin TL borçlanma yoluyla açık finansın denkliği sağlandı. 2020 yılı bütçesi yine meclisimizce oylanırken bütçe büyüklüğümüz 3 milyar 450 milyon sunulmuş, yüzde 22'si dış borçlanma ile yani 736 milyon finanse edildi. 2021 yılı bütçesinde ise 522 milyon borçlanma öngörülmüş, onun da bütçeye oranı yüzde 18'dir. Özellikle belirtmek isterim ki 2020 yılı bütçesine göre yüzde 3 borçlanma azaltılmıştır”

"Küçülme yoktur"

Başaran, 2021 yılında 522 milyon 500 bin TL iç ve dış kredi borçlanması konuşulduğunu ifade ederek, “Tekrar ediyorum; 2020 yılında borçlanma 736 milyon TL iken 2021 yılında 522 milyon TL'ye düşürülmüştür. Rakamsal olarak küçülmeye istinaden yatırım bütçesinin azaldığı iddia edilecektir. Ama rakamlar incelendiğinde küçülmeler olmadığı, bilakis yüzde 8 artış olduğu aşikardır. 2020 yılı yatırım bütçesi 1 milyar 517 milyon TL'dir. Bunun yatırım giderine oranı yüzde 65'tir. 2021 yılında ise yatırım bütçemiz 1 milyar 174 milyon TL'dir. Bir önceki yıla göre yüzde 8'lik artış vardır. 2020 yılı bütçesi 3 milyar 450 milyon TL iken 2021 yılı bütçesi 2 milyar 950 milyon TL olarak sunuldu” diye konuştu.

"Daha gerçekçi bütçe hedeflendi"

Belediyenin 2020 yılı öz gelirinin 1 milyar 953 milyon TL olduğuna değinen Oktay Başaran, “Yüzde 6.2 artışla 2021 yılı öz gelir 2 milyar 75 milyon TL'ye çıkartıldı. Daha gerçekçi bütçe hedeflendi. Bilakis ne bir küçülmesi ne de yatırımda bir azalma vardı” şeklinde konuştu.

"Kabul edilebilir bir durum değil"

Ak Parti Meclis Üyesi Serhat Demir, belirlenen bütçeye yönelik yaptığı açıklamada, “Gönül isterdi ki bugün dört başı mamur bir bütçeyi ve performans programını eleştirmeye mahal kalmaksızın kabul edelim. Ancak muhalefetin görevi takdir edersiniz ki iktidarı denetlemek ve gerektiği yerde eleştirileriyle yol göstermektir. Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali yılı bütçesi 3 milyar 450 milyon TL olarak kabul edilmesine karşılık, bizlere sunuluna 2021 mali yılı bütçesinin yüzde 15 oranında küçülerek 2 milyar 950 milyon TL olarak planlandığı görülmektedir. İlçe belediyelerin bütçe hedeflerinin yıldan yıla büyüterek yürüdüğü dönemde Antalya'nın tamamına hizmet etmekle yükümlü Büyükşehir Belediyesinin bütçe hedeflerini bir önceki yıla göre düşürmesi kabul edilebilir bir durum değildir. dedi.