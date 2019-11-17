Büyükşehir'in AKBEM kursları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezi'nin (AKBEM) 8-14 yaş aralığındaki çocuklara akademik ve sosyal branşlarda eğitim veren kış dönemi kursları dolu dolu eğitimlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı AKBEM'de öğrenciler hem okul derslerine destek alabiliyor hem de kültürel ve sanatsal kurslardan yararlanabiliyor. Müzikten İngilizce'ye, matematikten fen bilimlerine kadar pek çok alanda eğitim veren AKBEM, geleceğin başarılı bireylerini topluma kazandırıyor. 27 branşta 418 kurs ile 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemine başlayan AKBEM'in Altındağ Kurs Merkezi'nde de çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Okuldan kalan zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler özellikle İngilizce ve gitar kursunda buluşuyor. Hem derslerine hem de gitar eğitimine devam etmek istediklerini söyleyen öğrenciler önce notaları öğrendiklerini, sonra da gitarla pratik eğitime geçeceklerini ifade etti. Altındağ Kurs Merkezi'nde İngilizce kursu için sınıfları dolduran öğrenciler de öğretmenleri eşliğinde yabancı dillerini ilerletmek için eğitim alıyor.

AKBEM'de 8-14 yaş arası öğrenciler, İngilizce, Türkçe, Matematik, hızlı okuma, resim, karakalem, gitar, modern dans, fen ve teknoloji, bağlama, bilgisayar kodlama, satranç, tiyatro, drama, piyano, keman, zeka oyunları (mangala) bilgisayar kullanımı, bale, zumba, taş boyama, tarih ve jimnastik branşlarından faydalanabiliyor.