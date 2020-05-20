Büyükşehirin Alanya'ya kazandıracağı projeler görüşüldü

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya ve Büyükşehir Meclis Üyesi Erkan Demirci ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarette, başta Alanya Toptancı Hali olmak üzere büyükşehirin Alanya'ya kazandıracağı projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile Alanya ve Büyükşehir Meclis Üyesi Erkan Demirci'yi makamında kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ardından Alanya projelerini görüşmek üzere belediye bürokratlarının da katıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da yapımına devam ettiği, yarım kalmış Alanya Toptancı Hal Projesi başta olmak üzere, ilçeye kazandırılacak hizmetler ve projeler masaya yatırıldı. Projelerle ilgili ALTSO Başkanı Şahin ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhittin Böcek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşme ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Alanya'da projesi ALTSO tarafından hazırlanmış ancak yarım kalan toptancı hal projesi var. Projeyi tamamlıyoruz. İnşaat sürüyor. ALTSO Başkanımızla projenin ilerleyişi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Alanya'ya neler yapabiliriz bunları konuştuk. Alanya'ya kazandıracağımız hizmetleri paylaştık. Pandemi sürecini tamamladıktan sonra Alanyamızda güzel çalışmalar başlatacağız. Katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum.”

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya'ya desteklerinden dolayı Başkan Böcek'e teşekkür ederek, “Alanya toptancı sebze meyve halimizin ilerleyişi ve tamamlanması ile ilgili başkanımızla görüştük. Belediye yöneticileri ve teknik arkadaşlarla projenin son durumu ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bunun yanında ALTSO'nun imalatçı firmalara yönelik yapım aşamasında olan bir sanayi site projesi var. Alanya'daki imalat yapan firmaları bir araya toplamak istiyoruz. Bu proje için de Başkanımız Muhittin Böcek'ten tam destek aldık. Alanya'daki sorunlara hızlı bir şekilde çözüm bulmasından dolayı Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.