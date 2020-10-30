Büyükşehirin Belenobası sulama tesisi üreticinin yüzünü güldürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kapalı devre sulama sistemleri ile Manavgat'ın Belenobası, Saraçlı ve Karavca Mahallerindeki 3 bin dönüm arazi su ile buluşuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen Manavgat Belenobası Kapalı Devre Sulama Sistemi üreticinin kazancını artırdı. Belenobası, Saraçlı ve Karavca Mahallerini kapsayan sulama sistemi sayesinde verim artarken üreticiler çift mahsul almaya başladı.

Yaklaşık 300 çiftçinin yararlandığı 35 kilometre hat uzunluğu olan kapalı sistem sulama tesisi ile 3 bin dönüm tarım arazisi sulanıyor. Daha önce kuru tarım yapılan Belenobası, Saraçlı ve Karavca Mahallelerinde sulama tesisi ile birlikte sulu tarıma geçildi. Karpuz, kavun, lahana, karnabahar, brokoli ve mısır yetiştiren üreticiler verimin artmasından son derece memnun.

"Verim arttı"

Belenobası Mahallesi'nden çiftçi Yusuf Çoşar, “Sulama Suyu Projesi ile kurak topraklarımız artık daha yeşil. Çift mahsul alabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir şans” dedi. 40 yıldır tarımla uğraştığını söyleyen Saraçlı Mahallesi'nden çiftçi Ayhan Güven ise “Daha önce sulu tarım yapamadığımız için her ürünü yetiştiremiyorduk. Kapalı sistem sulama ile tarlalarımızda istediğimiz ürünleri yetiştirebiliyoruz. Her daim bizlerin yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.