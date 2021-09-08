Büyükşehir'in çalışmaları meslek odalarının temsilcilerine anlatıldı

Başkan Böcek, planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz da Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında Eşgüdüm Kurulu'na bilgi verdi.

Antalya'da bulunan meslek odalarının temsilcilerinden oluşan Eşgüdüm Kurulu,

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ev sahipliğinde toplandı. Her üç ayda bir yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle uzun süredir gerçekleştirilemeyen toplantıya Eşgüdüm Kurulu Başkanı olan Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar ve diğer meslek odalarının temsilcileri katıldı.

“Ortak akıl vurgusu”

“Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız” diyerek Antalya'yı birlikte yönetmeye talip olduklarını söyleyen Başkan Böcek göreve geldiği günden bu yana ortak akla büyük önem verdiğini söyledi. Başkan Böcek Meslek Odaları'nın bilgi ve deneyimine olan güvenini dile getirerek Baş Danışman Cem Oğuz ile birlikte meslek odası geçmişi olan isimlerin danışmanlık görevinde bulunduğunu vurguladı. Başkan Böcek, “Çalışmalarımızda ve projelerimizde sizlerin fikirlerine çok ihtiyacımız var” dedi.

“Projeleri anlattı”

Bakan Böcek'in konuşmasının ardından Başdanışman Cem Oğuz Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı. Alt yapıdan üst yapıya halkın yararına olacak projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Oğuz, “Bu çalışmaları gerçekleştirirken meslek odalarımızdan görüş alıyor, birlikte çalışıyoruz” dedi. Boğaçayı, Balbey gibi bir çok projede ortak akılla hareket edildiğini söyleyen Oğuz, “Tarımdan, turizme pek çok konuda STK'lar ile işbirliği yapıyor, görüş ve önerilerini alıyoruz” dedi.

“4. Etap müjdesi”

3. Etap Raylı Sistem'in Varsak'tan Müzeye kadar olan güzergahının tamamlandığını anlatan Cem Oğuz, deneme sürüşlerinin ardından Ekim ayı içerisinde yolcu taşımaya başlanacağını açıkladı. Raylı sistemin birinci, ikinci ve üçüncü etabının güzergah seçimlerinde sıkıntı olduğunu söyleyen Oğuz, “Dördüncü etap dediğimiz Konyaaltı'ndan Varsak'a kadar olan ve Başkanımızın da vaatleri arasında olan hattımız raylı sistemin kentte optimum kullanılması için gerçekten önemli bir hat. Onun da müjdesini vereyim. Bugün Ulaştırma Bakanlığında bunun görüşmeleri başladı. Onayı ile birlikte proje ihalesi ve yapım ihalesine çıkacağız” şeklinde konuştu.

“Toplantılar sürecek”

Oğuz, akıllı kent ile ilgili uygulamalar, turizm projeleri, spor ve gençlikle ilgili projeler kültür projeleri ve altyapı ile ilgili de ASAT ve kırsal hizmetlerin yol yapımı ile ilgili projelerinin de sürdüğünü dile getirdi. Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar ise Antalya'nın geleceği açısından bu tür toplantıların önemine değindi. Çavdar, “Pandemi nedeniyle uzun bir ara versek de toplantılarımıza üçer aylık dönemlerde devam edeceğiz. Antalya ile ilgili konularda bizlere de söz hakkı tanınması ve fikirlerimize önem verilmesi bizleri son derece mutlu ediyor” diye konuştu.