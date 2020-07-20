Büyükşehirin çevreci yarışmasında eserler değerlendiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin instagram üzerinden düzenlediği “Atıklar Dönüşüyor, Antalya Kazanıyor” başlıklı yarışmaya başvuran 189 eserin jüri tarafından değerlendirilmesi tamamlandı. İlk üç eser sahibi yarışmacıya hediyeler verilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin atıkların yeniden kullanılması ve geri dönüşümü amacıyla instagram üzerinden düzenlediği yarışma ilgi gördü. Pandemi sürecinde Antalyalıların evlerinde ailece sosyal etkinliklerde bulunması, atık malzemelerden sanatsal çalışmalar yaparak çevre bilincinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen yarışmada başvurulardan 189 eser kabul edildi. Geri dönüştürülebilir malzemelerle yaptıkları objeleri instagram üzerinden '#AtıklarDönüşüyorAntalyaKazanıyor' etiketiyle paylaşan yarışmacıların eserleri uzman jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Jüri, 189 eser arasından öncelikle ilk 15'e giren ürünü belirledi.

Renkli ve farklı tasarımlardan ilk 3 belirlendi

Pet şişe, gazete kağıdı, kavanoz, hasır ip, gazoz kapağı, eski çorap ve çeşitli atık malzemelerin değerlendirildiği yarışmada renkli ve farklı tasarım objeler ortaya çıktı. Aksesuar, oyuncak, ev eşyası gibi objelere dönüşen ilk 15 ürün, jüri üyeleri tarafından son değerlendirme için yarışmacılardan talep edilerek bizzat görülüp, incelendi. Ödüle layık görülen ilk 3 eser belirlendi. Ödüllerinin kısa süre içerisinde eser sahiplerine taktim edilerek açıklanması planlanıyor. Yarışmada birinci olan yarışmacıya hobi bahçesi, ikinciye balkon dolusu çiçek ve üçüncüye de 4 kişilik deniz altı turu hediye edilecek.