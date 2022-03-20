Büyükşehir'in elektrikli motosikletleri yollarda

Motosikletler ASAT Genel Müdürlüğü tarafından sayaç okuma çalışmalarında kullanılıyor.

Akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı altyapı ve bilgi iletişim teknolojileri girişimleriyle Antalya'da ve Türkiye'de akıllı şehirlerin arttırılmasını destekleyen Horizon 2020 MAtchUp Projesi'nin 3 uygulayıcı şehrinden biri olan Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde çalışmalar sürüyor. Projenin trafik ve ulaşım aksiyonları kapsamında karbon salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 25 adet elektrikli motosiklet aldı.

“Temiz enerji ile şarj ediliyor”

Elektrikli motosikletler, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından merkez ilçelerde sayaç okuma faaliyetlerinde kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayla halka elektrikli araçların tanıtımını yapmayı ve karbon salınımının bu araçlar vasıtasıyla azalttığını göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca bu veriler Avrupa Birliği'ne sunuluyor. Proje kapsamında 25 adet elektrikli motosiklet, 10 adet elektrikli binek araç ve 2 adet elektrikli otobüs mevcut. Elektrikli araçlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası çatısına kurulan güneş enerjisi santrali ve Türkiye'de ilk olarak kamu binalarında gerçekleştirilen 400 kw depolama sistemi üzerinde yüzde 100 temiz enerji ile şarj edilerek kullanıma sunuluyor.