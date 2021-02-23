Büyükşehirin Elmalı ve Korkuteli'deki ata tohumları çimlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı ve Korkuteli'de ekime müsait alanların tarıma kazandırılması için çiftçilere kasım ayında dağıtılan ata buğday tohumları çimlendi.

Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla yerel kalkınma hamlesi başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma desteği artarak devam ediyor. Antalya'nın tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanması ve çiftçilerin kalkınması için projeler yürüten Büyükşehir Belediyesi, ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla üreticiye ata tohumu ve gübre desteği sağlıyor.

“Karın bereketiyle buluştu”

Ekime müsait alanların tarıma kazandırılması amacıyla ilk olarak Gündoğmuş'ta başlatılan ata buğday tohumu ekimi Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde de meyvelerini vermeye başladı. Çiftçilere ücretsiz dağıtılan ata buğday tohumları çimlendi. Kasım ayında ekimi yapılan tohumlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Elmalı ve Korkuteli'ne son günlerde yaşanan kar yağışları da çiftçileri ayrıca mutlu etti. Kış yağışlarını seven buğday karın bereketiyle de buluştu.