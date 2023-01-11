Büyükşehirin fırtına mesaisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geceden itibaren tüm birimleri ile teyakkuzda kalarak yaşanan, olumsuzluklara hızla müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, ASAT, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekipleri gece ve gün boyu görev başındaydı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri fırtına ve sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylarına kısa sürede müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da 6 sepetli araç,10 kamyon, 2 kepçe ve 86 personel ile görev başındaydı. Park ve Bahçeler ekipleri, kentin birçok noktasında yola devrilen ağaç ve ağaç dallarını trafik ve can güvenliği için hızla kaldırdı. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri ise kent içinde tıkanan mazgalları da su baskınlarına sebebiyet vermemesi için gün boyu açtı.