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Büyükşehir'in geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri Karaalioğlu Parkı’nda başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri Karaalioğlu Parkı'nda başladı. Antalyalıların ilk günden yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde Ramazan nostaljisi yaşandı.


Antalya'da Ramazan gecelerinin adresi bu yıl da Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkı'nda kurulan geleneksel Ramazan çarşısı ve etkinlik alanı oldu. Ramazanın ilk gününde iftarını açan Antalyalılar, ardından Karaalioğlu Parkı'ndaki Ramazan çarşısını gezdi, çocuklar ise lunaparkta eğlendi.



İftar sonrası Ramazan Çarşısında buluşuldu


Karaalioğlu Parkı içerisinde kurulan Ramazan çarşısındaki stantları gezen vatandaşlar alıveriş yaparken, yeme içme ünitelerine de ilgi gösterdi. Ramazan etkinliklerinin ilk gününde gölge oyunu Hacivat ve Karagöz, beğeni topladı. Ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Tasavvuf Müziği Topluluğu da konser verdi.



Yöresel hemşehri geceleri


Ramazan etkinlikleri, her akşam saat 21.00'de Karagöz-Hacivat gösterisi ile başlayacak. Hemşehri geceleri kapsamında Karadenizliler, Kırşehirliler, Konyalılar, Yozgatlılar, Diyarbakırlılar, Karslılar, Kayserililer, Burdurlular, Ispartalılar gecesinin yanı sıra Giritliler Derneği Gecesi ve Yörükler Derneği Gecesi de düzenlenecek. Farklı illerden gelen topluluklar kendi kültürlerini tanıtırken, Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Halk Korosu Bereginya da bir konser verecek. Ramazan etkinlikleri kapsamında ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrasının yanı sıra Tasavvuf Müziği Topluluğu konserleri de Antalyalılarla buluşacak.



Ünlü sanatçılardan konserler


Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Ramazan etkinliklerinde ünlü sanatçıları da Antalyalılarla buluşturacak. Karaalioğlu Parkı'nda kurulacak sahnede, 11 Mayıs'ta Ferhat Göçer, 18 Mayıs'ta Betül Demir, 25 Mayıs'ta Emre Kaya, 1 Haziran'da da Zakkum konser verecek.

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