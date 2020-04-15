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Büyükşehirin gıda yardımları devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı merkez ve ilçelerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımını sürdürüyor.

Cam Piramit Bağış Kabul Merkezi'nde özenle hazırlanan ayni (gıda) yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve 444 94 20 numaralı telefon üzerinden talepte bulunan vatandaşlara incelemesi yapıldıktan sonra bekletmeden yardım yapılıyor.


Cam Piramit Kongre Merkezi'ndeki Bağış Kabul Merkezi'nden her sabah mahallelere dağıtım için çıkan ekipler, gıda paket ve poşetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin zor günlerinde kendilerine verdiği destek için teşekkür eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar, bir an önce sağlıklı günlerin gelmesini diledi.


Alanya'da ise koronavirüs tedbirleri sonrası gıda talebinde bulunan 168 aileye gıda yardımı yapıldı. Diğer yandan ihtiyaç sahiplerine günlük üç öğün sıcak yemek dağıtımı da devam ediyor. Alanya Aşevi ekipleri, günde 353 kişiye sıcak yemek verirken, gıda paketlerini de vatandaşlara evlerinde teslim ediyor.

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