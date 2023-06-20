Büyükşehir'in hayvancılığa desteği sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı Kevşirler Mahallesi'nde hayvancılık ile uğraşan vatandaşların daha fazla verim almalarını desteklemek amacıyla büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma vizyonuyla tarım ve hayvancılığa yönelik projelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı veterinerleri Döşemealtı ilçesi Kevşirler Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan besicilere daha fazla verim almalarını sağlamak amacıyla destek veriyor. Hareket sistemini etkileyerek et ve süt verimini düşüren rahatsızlıklara karşı hayvanlara ayak bakımı yapıldı. Özel bir kafese alınan hayvanların spiralle tırnak kesimi gerçekleştirildi.

Et ve süt verimi düşüyor

Hayvan sağlığı açısından ayak ve tırnak bakımının önemine değinen Veteriner Sağlık Teknisyeni Süleyman Çeliker, “Hayvanların anatomik olarak tırnakları uzadığı zaman yürüyüş bozuklukları meydana geliyor. Ayrıca et ve süt veriminde de düşüş meydana geliyor. Hayvanların tırnakları uzadığı zaman kayma ve sakatlanmalara sebebiyet verebiliyor. Büyükbaş hayvanların 6 ayda bir tırnak kesimi ve bakımı yapılması gerekiyor. Ne yazık ki vatandaşlarımız bu işi yapacak kişiye ulaşmakta zorlanıyor. Ya da maddi konuda sıkıntılar yaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayvanlarının tırnak bakımlarını ücretsiz olarak yapıyoruz” dedi.

Besicilerden başkan Böcek'e teşekkür

Besicilik ile uğraşan Arif Hekimoğlu da, hayvancılık ile uğraşan vatandaşların zorluklar çektiğini belirterek, “Hayvanlarımın tırnak problemi bulunuyordu. Tırnakları büyüyen hayvanlarımın süt verimi azalmıştı ve yürürken zorlanıyordu. Özel bir veteriner çağırmış olsaydım maliyeti çok yüksek olacaktı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu hizmeti bize ücretsiz olarak sağladı. Başkanımız Muhittin Böcek'e yardımları ve destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.