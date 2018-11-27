Büyükşehir'in hizmetleri Türkiye'ye örnek oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yatılı Hasta Bakım Merkezi, Mavi Ev, Engelli Mola Evleri, Sosyal Kart gibi hizmetleri Türkiye'ye örnek oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sunduğu bir çok proje ve hizmet ile Türkiye'ye örnek oldu. Büyükşehir Belediyesi yemek dağıtımı, sosyal kart, konteyner ev yardımı gibi projelerle de belediyenin sıcak elini vatandaşa uzattı. Çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın, erkek ayrımı yapmadan Antalyalıların mutluluğu ve refahı için çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Türkiye'de ilk olan sosyal hizmet projeleri, bir çok belediye tarafından model alındı. Avrupa çapındaki 'Mavi Ev', Alzheimer ve Demans hastalıklarının seyrinin değiştirilebileceği bir merkez olarak hizmete sunuldu. 700 özel bireyin hizmet aldığı Engelli Rehabilitasyon Merkezi, engelli bireylerin hayata ve istihdama kazandırma noktasında çok önemli çalışmalar yapılıyor.

Mola Evleri

Türkiye'ye model olan Engelli Mola Evleri ile engelli aileleri nefes alıyor. Engelli bireyleri Mola Evleri'nde uzmanlar eşliğinde keyifli zaman geçirirken aileleri de günlük işlerini yapma, kendilerine zaman ayırma imkânı buluyor, sosyal hayata entegre oluyor. Kızıltoprak'ta inşa edilen Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi ile Antalyalılara orta ölçekli bir hastane büyüklüğünde donanımlı sağlık hizmeti veriliyor.

Hobi Evleri

Emekliler oluşturulan hobi bahçelerinde, şehrin gürültüsünden, hareketliliğinden uzak, doğa ile iç içe vakit geçirebiliyor. Sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara adeta kredi kartı işlevi gören sosyal kart ile destek olunuyor.

ASMEK ile altın bilezik

Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından biri haline gelen ASMEK'te vatandaşlara mesleki eğitim verilerek, kollarına altın bilezik takılıyor. “Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek” projesi ile öğrenciler aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otellerde unutulmaz bir tatil geçiriyor.

Her gün sıcak yemek

Antalya ve Alanya'da kurulan aşevlerinde günde 2 bin 500 kişiye sıcak yemek çıkartılıyor ve evlerine bırakılıyor. Büyükşehir Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, şehir dışından tedavi için Antalya'ya gelen ancak kalacak yeri olmayan vatandaşları otel konforunda ücretsiz ağırlıyor.

Hoş geldin en yeni Antalyalı

Hemşehrilik bilincini geliştirip, aidiyet duygusunu ortaya çıkarmayı amaçlayan “En Yeni Antalyalı Projesi” ile yeni doğan bebekler hastanelerde ziyaret edilip, “Hoş geldin” deniliyor. Annelerine içinde battaniye, yastık, ve ‘bebeğin güncesi' bulunan çanta hediye ediliyor.

Kadınlara özel plaj

Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak kadınlar plajlarını hizmete sundu. Antalya Sarısu ve Alanya Aysultan kadınlar plajı öylesine ilgi gördü ki, son olarak Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı hizmete girdi.

Engelsiz Plaj

Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı'nda hizmete açtığı ‘Engelsiz Plaj', engelli vatandaşları yıllardır uzaktan baktıkları denizle buluşturuyor. Engelliler artık özel platforma sahip asansör ve görevli personel aracılığıyla tek başlarına rahatlıkla denize girebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürerek, kırsal bölgelerdeki vatandaşların hayatlarına dokunuyor. Kırsalda merkeze uzak mahalleleri dolaşan mobil hizmet aracı, 40 kişilik bir ekiple çocuk, genç, yaşlı bireylere doktor, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaför hizmeti veriyor.