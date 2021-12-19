İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükşehir'in karla mücadelesi başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışına karşı, trafikte aksama yaşanmaması adına gün boyu çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, yollarda biriken karları greyder yardımı ile temizledi.


Antalya'nın yüksek kesimlerindeki ilçelerde etkili yoğun kar yağışı etkili oldu. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.


Akseki'nin Karakışla, Ceceler, Cevizli, Susuzşahap, Değirmenlik, Süleymaniye, Bademli, Salihler, Günyaka, Çınardibi, Gümüşdamla, Kuyucak mahallelerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yollarında ekipler karla mücadele çalışması yaptı. Ekipler, greyder ile yollarda biriken karları temizledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.