Büyükşehir'in karla mücadelesi başladı

Ekipler, yollarda biriken karları greyder yardımı ile temizledi.

Antalya'nın yüksek kesimlerindeki ilçelerde etkili yoğun kar yağışı etkili oldu. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Akseki'nin Karakışla, Ceceler, Cevizli, Susuzşahap, Değirmenlik, Süleymaniye, Bademli, Salihler, Günyaka, Çınardibi, Gümüşdamla, Kuyucak mahallelerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yollarında ekipler karla mücadele çalışması yaptı. Ekipler, greyder ile yollarda biriken karları temizledi.