Büyükşehir'in projeleri ödülle taçlandı

Proje Yarışmasında ‘Hobi Bahçeleri ve Her Bireye Bir İş Teklifimiz Var' projeleri ile iki ödül kazandı.

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması sonuçları Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan törende açıklandı. Birliğe üye belediyelerin örgün projelerinin desteklenmesi, tanıtılması ve başarılı belediye başkanlarının teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya 24 farklı belediyeden 83 proje katıldı. Yarışmada Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hobi Bahçeleri Projesi ile Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları kategorisinde birincilik, Her Bireye Bir İş Teklifimiz Var Projesi ile de İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

“Böyle bir jüriden ödül almak iltifatların en güzeli”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, halkın dertleri ile dertlendiklerini ve memnuniyeti için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Türel, halkın hizmetlerinden duyduğu memnuniyetin de tüm yorgunluklarını yok ettiğini ifade etti. Marifet ve iltifat ilişkisinin de bu gayretler içinde son derece önemli olduğunu vurgulayan Türel, “İltifatların en güzeli böylesine bağımsız ve akademik yüzeyi yüksek, işinin ehli bir arkadaşlarımızdan oluşan bir jüri tarafından ödüllendirilmiş olmak” dedi.

Başkan Türel, törende ödülleri Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün elinden aldı.

Hobi Bahçeleri

Hobi Bahçesi Projesi, emeklilere şehrin gürültüsünden, hareketliliğinden uzak, toprakla haşır neşir olabilecekleri, doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor. Proje ile 348 adet hobi evi inşa edilerek, emeklilere teslim edildi. 4.5 metrekare kapalı alanı ve 13.5 metrekarelik açık verandası bulunan hobi evi ile toplam 63 metrekare ekilebilir alana sahip bağımsız bahçelerde vatandaşlar, meyve, sebze, mevsimlik çiçek gibi her türlü tarımsal üretim yapabiliyor. Antalya Hobi Bahçesi Projesi'nde kullanıcıların aileleri ile de hoşça vakit geçirebileceği sosyal alanlar da mevcut.

İş Danışma Ofisi

İŞKUR ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile faaliyetlerini sürdüren İş Danışma Ofisi, 2015 yılından bu yana "Her başvuru yapana iş teklifimiz var" sloganıyla işçi ve işvereni buluşturuyor. Sermayesi güler yüz ve tatlı dil olan İş Danışma Ofisi, iş arayanla işveren arasında köprü görevi yürütüyor. İş ve Danışma Ofisi'ne 4 yılda toplam 27 bin 871 kişi iş müracaatında bulundu. Başvuranlardan 8124 kişi özel sektörde işe yerleştirildi.