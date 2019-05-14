Büyükşehir'in Ramazan eğlenceleri sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesinin geleneksel Ramazan etkinliklerini Şarampol Caddesi'ne de taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi geleneksel Ramazan etkinlikleri Karaalioğlu Parkı ile birlikte Şarampol Caddesindeki etkinliklerle devam ediyor. Antalya'da 11 ayın sultanı Ramazan gecelerinin adresi, Karaalioğlu Parkında kurulan geleneksel Ramazan çarşısı ve Şarampol Caddesi etkinlikleri oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Antalya Kültür ve Sanat Vakfı Gönüllülerinin Şarampol Caddesi'nde düzenlediği etkinlikte gerçekleşen sema gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Şarampol esnafının destekleriyle gerçekleşen etkinliklerde çocuklar da, Ramazan ayının atmosferini yaşadı. Ayrıca ev hanımlarının birbirinden güzel el emeği, göz nuru güzel ürünleri Şarampol Caddesi'nde kurulan alışveriş alanında beğeniye sunuldu.

ABBO'dan nostaljik gece

Ramazan eğlencesinin doyasıya yaşandığı Karaalioğlu Parkı'nda ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası konser verdi. Her akşam özellikle çocukları kahkahaya boğan Hacivat ve Karagöz gösterisinin ardından sahne alan orkestra Antalyalılara nostaljik şarkılarla güzel bir akşam yaşattı. Solistler İrem Karaburun ve Vedat Efe Demirtopuz'un seslendirdiği unutulmaz Yeşilçam şarkıları ve eski pop şarkılarına Antalyalılar hep bir ağızdan eşlik etti.