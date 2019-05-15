Büyükşehirin Ramazan konserleri iki gün iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin acı haberi üzerine dün ve bugünkü Ramazan etkinliklerini iptal ederek,şehidin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti okuttu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin (27) acı haberi tüm Antalya halkını yasa boğdu. Alanyalı şehidin acı haberi üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla her akşam Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamındaki konser programlarına iki günlüğüne ara verildi.

14 Mayıs Salı akşamı gerçekleştirilmesi planlanan Yozgatlılar Gecesi şehit haberi üzerine iptal edildi. Tekeli Mehmet Paşa Camii İmam Hatibi Selim Seyyar ve Köksal Akpınar, bütün akşam şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. 15 Mayıs Çarşamba akşamı düzenlenecek Uluslararası Gençlik Derneği FOMGED gösterisi de aynı çerçevede iptal edildi. Etkinlik alanında bu akşamda kahraman şehitlerimiz için yine Kur'an-ı Kerim okunacak.