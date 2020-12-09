İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirin sağlık merkezi tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde yapımını tamamladığı modern sağlık merkezi kısa sürede hizmet vermeye başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde yapımını tamamladığı modern sağlık merkezi kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Sütçüler'deki Çocuk Ağız Diş Polikliniği de sağlık merkezine taşınarak hizmetine bu binada devam edecek.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, çocuklara yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin kapsamını genişleterek Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı Otogar Kavşağı yakınındaki büyük ve modern yeni hizmet binasına taşıdı.


Modern teknoloji ile konforlu hizmet


Yıllardır Sütçüler'deki binasında 4 ünite ile hizmet veren merkez yeni binasında modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak yapılacak tanı ve tedavi işlemleriyle ağız ve diş sağlığı konusunda hizmetine devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, 5 katlı olan ve 2000 metrekare kapalı alana sahip binayı, kapsamlı bir sağlık merkezine dönüştürdü.


Engelli diş polikliniği


Vatandaşlara modern ve konforlu bir ortamda hizmet verecek merkez bünyesinde 10 ünitelik bir diş polikliniği, 5 adet normal poliklinik hekimliği ile engelli hastaların daha kolay ve sorunsuz bir şekilde tedavi olabilmeleri için engelli diş polikliniği oluşturuldu. Ayrıca merkezde panoramik röntgen cihazı, bebek bakım ünitesi ve oyun odası da bulunuyor.


İlk etapta çocuklara tedavi


Sağlık Merkezi'nde ilk etapta 7 -14 yaş çocuklar için ücretsiz diş muayenesi ve koruyucu tedaviler uygulanacak. Merkezde ilerleyen aşamalarda yetişkinlere de ücretsiz diş sağlığı hizmeti verilecek. Daha önce Kuzeyyaka Mahallesi'nde olan Evde Sağlık Birimi de bu binaya taşındı. Merkezde ilerleyen zamanda genel poliklinik, çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği, diyetisyen ve psikolog hizmetleri de verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.