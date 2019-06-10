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Büyükşehir'in Serik'te yol çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik’te 5 mahalleyi bağlayan 14 kilometrelik Çandır-Yeşilvadi grup yolunu asfalta hazırlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'te 5 mahalleyi bağlayan 14 kilometrelik Çandır-Yeşilvadi grup yolunu asfalta hazırlıyor.


Antalya'nın dört bir yanında konforlu ulaşım için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, son olarak Serik ilçesine bağlı 14 kilometre uzunluğundaki Çandır-Gökçepınar-Etler-Demirciler ve Yeşilvadi mahalleleri grup yolunda asfalt öncesi alt yapı çalışması yapıyor. Tehlike arz eden ve deformasyon nedeniyle kullanışsız hale gelen grup yolunda hummalı bir çalışma yürütülüyor. İş makineleriyle


eskiyen asfaltı sökülen yolda, büz koyma ve şarampol temizleme çalışmaları yapan ekipler, dolgu malzemesi sererek sıkıştırma çalışması yapıyor. Ardından grup yolu asfaltla kaplanacak.

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