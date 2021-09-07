Büyükşehir'in üniversite hazırlık kursları ilgi görüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin lise son sınıf ve mezun öğrenciler için açtığı ücretsiz üniversite hazırlık kursları yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) bünyesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılına yönelik açılan üniversite hazırlık kurslarında eğitim dönemi başladı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda öğrencilere Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya alanlarında ücretsiz eğitim veriliyor. Kurslar haftanın 6 günü Covid-19 önlemleri çerçevesinde maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yüz yüze gerçekleştiriliyor.

ATABEM Çaybaşı Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Şerife Ceren Bağlı, son iki yıldır pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze eğitimin aksadığını belirterek, “Bu kurslar ile eksik kaldığımız noktaları tamamlayarak, sınavlara daha iyi hazırlanma şansı yakalayacağız” dedi. Öğrencilerden Medya Çabuk, özel bir dershane gibi eğitim gördüklerini dile getirerek, kursların ücretsiz olmasının kendileri için daha avantajlı olduğunu kaydetti.