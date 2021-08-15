Büyükşehir'in yardım aracı Bozkurt ve Şenpazar'a ulaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sel bölgesi Kastamonu'ya gönderdiği yardım aracı Bozkurt ve Şenpazar ilçelerine ulaştı. İtfaiye ekibi ise selin en çok etkilediği Bozkurt ilçesinde ana su deposuna giden şebeke boru hattında onarım çalışmaları yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sel bölgesine gönderdiği hijyen malzemeleri, battaniye, gıda kolisinden oluşan yardım aracı Kastamonu'ya ulaştı. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de bulunduğu yardım aracı ilk olarak Şenpazar ilçesine giderek yardım malzemelerini Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'a teslim etti. Daha sonra selin en çok etkilediği Bozkurt ilçesine giden yardım aracında ağırlıklı olarak bulunan çöp konteyneri, piknik masası, hijyen malzemesi, gıda malzemesi, yatak, yorgan, battaniye, çarşaf, tüp, ocak gibi malzemeler yardımların toplandığı Abana Kaymakamlığı'na teslim edildi.

"Bozkurt halkının su ihtiyacının giderilmesine katkı sağlıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi de sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sel bölgesine ulaşır ulaşmaz su tahliyesi ve arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekibi, ihtiyaç olan bölgelerde de çalışmalara katılıyor. 20 motopomp, jeneratörler ve ilgili ekipmanla bölgede çalışmalara katılan itfaiye ekibi, Bozkurt ilçesinin ana su deposuna giden boruda meydana gelen arızaya müdahale etti. Ana şebeke hattındaki arızayı gidermek için çalışan ekip, Bozkurt halkının su ihtiyacının giderilmesine katkı sağlıyor.