Büyükşehir'in yılbaşı festivali başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yılbaşı çarşısı ve birbirinden renkli etkinlikleri ile Antalyalıları buluşturacak ‘Yılbaşı Festivali' başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde Antalyalılar yılbaşı alışverişi yaparken, gün boyu süren etkinliklere keyifli bir hafta sonu geçirme fırsatı buldu.

Antalyalılar 2023 yılına sayılı günler kala Yeni Yıl heyecanını Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yılbaşı Festivali ile yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 24 -31 Aralık 2022 tarihleri arasında Cam Piramit'te düzenlenecek olan Yılbaşı Festivali başladı. Yılbaşına özel süslenen Cam Piramit'teki festival alanında yeni yıl pazarı, yiyecek içecek stantları ve mini lunapark yer aldı. Festival alanında gün boyu süren konserler, yılbaşı dekorları, kar yağdırma, dev kar küresi, atölye çalışmalarıyla festival alanını gezen vatandaşlar keyifli dakikalar geçirdi.

Yılbaşı Festivali'nin ilk gününde Dj performans, zumba dans gösterisi, Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Ukrayna Ailesi Derneği gösteri gibi birbirinden farklı etkinlikler ile Antalyalılar hem festival alanını gezdi hem de eğlenceli bir hafta sonu geçirdi. Festivalde yılbaşına özel birçok ürün sergilenirken, kadın kooperatifleri ve Antalya'da yerleşik olarak yaşayan yabancılarda kendi kültürlerini tanıtma fırsatı bulacak. Bir hafta süresinde çeşitli etkinlikler ile Antalyalılar 2023'ü coşku içinde karşılayacak. Farklı ülkelerin müzikleri, yöresel tatları ve gösterilerin Antalyalılarla buluşacağı Yılbaşı Festivali'nin 31 Aralık 2022 tarihine kadar açık olacağı bildirildi.