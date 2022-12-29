Büyükşehir'in yurdu üniversite öğrencilerine sıcak yuva oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için geçtiğimiz yıl açtığı kız ve erkek öğrenci yurdu, öğrencilere sıcak yuva oldu. Üniversite öğrencileri yurt hizmetlerinden büyük memnuniyet duyuyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz yıl barınma sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacını karşılamak üzere 330 kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu hizmete açtı. Kepez İlçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan kız ve erkek öğrenci yurdu üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi görüyor. Kayıtları kısa sürede dolan kız ve erkek öğrenci yurtları, yüksek ev ve yurt kiraları karşısında öğrencilerin tercih noktası oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarında kalan öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklerinden faydalanma fırsatı bulurken, ücretsiz internet, çamaşır yıkama, ütü ve iki öğün yemek gibi birçok imkana sahip oluyor.

“Ev kiraları çok arttı”

Üniversite öğrencileri Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarından büyük bir memnuniyet duyuyor. Geçtiğimiz yıl evde kalan ancak artan kira fiyatları yüzünden yurda çıkan Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Sabri Deniz, 3 aydır Büyükşehir Belediyesi'nin yurdunda kaldığını belirterek, “Diğer yurtlara bakınca Büyükşehir Belediyesi'nin yurtları daha iyi. Birçok imkanı var. Bu yönden kendimizi şanslı hissediyoruz. Muhittin Başkan'a teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl kiralık evde kalıyordum ancak artan kiralar sonrasında yurda çıkmak zorunda kaldım. Kiramıza yüksek bir zam yapıldı. Yurttan çok memnunum” dedi.

“Okulu bırakmayı düşünüyordum”

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3'üncü sınıf öğrencisi Ebru Sönmez ise Antalya'nın hem öğrenciler hem de aileler için kiralar yönünden pahalı bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Ebru Sönmez, “Diğer yurtlarda kalan arkadaşımın söylediği fiyatlara oranla Büyükşehir Belediyesi'nin yurt fiyatı çok uygun. Odaların büyüklüğüyle, yaşam alanlarımızla çok güzel imkanlarımız var. 2 yıldır bu yurtta kalıyorum. İnternetimiz var, ders çalışma alanımız ve iki öğün yemeğimiz çıkıyor. Bir sıkıntımız olursa da kısa sürede çözülüyor” diye konuştu.

“Belediyenin katkısını unutmayacağım”

Karaman'dan dikey geçiş ile Akdeniz Üniversitesi'ne gelen Mehmet Beydoğan “Antalya'ya gelirken ailemin maddi yönden sıkıntı yaşayacağını düşünüyordum. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin yurdu sayesinde maddi yönden rahatladık. Çevremdeki birçok arkadaş evden çıkıp yurtları tercih etmeye başladı. Eğitim hayatımı tamamladıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin katkısını unutmayacağım” şeklinde konuştu.

“Her konuda destek veriyorlar”

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Elif Sude Küçükballı da ilk kez yurtta kaldığını ancak hiçbir sıkıntı yaşamadığını kaydetti. Küçükballı, “Her gün odamız temizleniyor ve günde iki öğün yemeğimiz çıkıyor. Diğer yurtlara göre çok uygun. Büyükşehir Belediyesi çalışanları bize her konuda destek sağlıyor” ifadelerini kullandı.