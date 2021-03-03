Caddeler turunç, erguvan, bahunya kokacak

Bulvar ve caddeler üzerinde turunç, benjamin, bahunya, erguvan, çınar türü ağaçları toprakla buluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, merkez ve ilçelerde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kent genelinde yaptığı peyzaj düzenlemelerinin yanında orta refüj, park ve kavşaklarda ağaçlandırma çalışması yürütüyor. Park ve Bahçeler ekipleri Barınaklar Bulvarı, Tekelioğlu Caddesi, İsmet Gökşen Caddesi, Metinkasapoğlu Caddesi, Sinanoğlu Caddesi ve Avni Tolunay Caddesi'ndeki kaldırımlarda ağaçlandırma çalışması yaptı. Boyları 1.5 metre ile 3.5 metre arasında değişen turunç, benjamin, bahunya, erguvan, çınar türü ağaçlar toprakla buluşturuldu.