Çağlarca Mahallesi'nde belediye mülkleri yenilenecek

Konyaaltı Belediyesi Çağlarca Mahallesi'nde mülkiyeti belediye ait yapıları yeniden düzenleyip, muhtarlık binası, ilk yardım odası, emekli kahvesi ve dağcılar için dinlenme odası olarak yenileyerek, bölge halkına kazandıracak.

Konyaaltı Belediyesi, Çağlarca Mahallesi'nde mülkiyeti belediye ait olan binaları yeniden düzenliyor. Ekipler, yapıların eksiklerini gidererek, kapı, pencere ve boya-badana yapacak. Yenilenecek yapılar bölge halkının talepleri doğrultusunda muhtarlık binası, emekli kahvesi, tuvalet ve bölgeye gelen dağcıların dinlenebileceği bir oda olarak kullanılacak şekilde düzenlenecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çağlarca Mahallesi'nde belediyenin mülklerini yeniden düzenlediklerini belirterek, “Çağlarca Mahallemiz özellikle yaz aylarında çok sık ziyaret edilen ve yazlıkçıların yoğun kullandığı bir yerimiz. Burada belediyemizin mülklerine yenileyerek, bir nevi bölge halkımıza sosyal donatı alanları olarak kazandıracağız. Muhtarlık binası, emekli kahvesi, tuvalet ve bölgenin en önemli turizm potansiyeli olan dağcıların kullanabileceği bir oda yapıyoruz. En kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, bölge halkımıza kazandıracağız” dedi.