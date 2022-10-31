Çakırlar Mahallesi'nde sinema keyfi

Umutlu Bir Hikaye filminin gösterildiği etkinlikte vatandaşlar keyifli bir sinema akşamı yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi, gerek şehir merkezi gerekse de kırsal bölgelerde gerçekleştirdiği kültür-sanat etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerine hızla dönüş yapan Konyaaltı Belediyesi, Çakırlar kapalı pazar yerinde açık hava sineması etkinliği gerçekleştirdi. Pazar yerine kurulan dev beyaz perdede yapılan gösterimi, bölge halkı yoğun bir ilgiyle karşıladı. Emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz'in uzun yıllar sonra köyüne dönmesi ve o köyde yaşayan kadınlarla bir kadın korosu oluşturmasını konu alan film, bölge halkının 7'den 70'e büyük beğenisini topladı. Filmin sonunda beğenilerini alkışlarla ifade eden Çakırlar Mahallesi sakinleri, Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Açık hava sineması öncesinde Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da vatandaşlara kısa bir gösteri sundu. Konyaaltı'nda yaşayan her bir vatandaşa eşit bir şekilde hizmet götürme gayretinde olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmekten oldukça mutlu olduklarını söyledi. Belediyenin rutin çalışmalarının dışında, kültürel ve sanatsal etkinliklerle de bölge halkının yanında olduklarını belirten Başkan Esen, ‘'Kırsal mahallelerimizde önümüzdeki günlerde de hem yetişkin hem çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz devam edecek'' dedi.