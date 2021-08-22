Çakırlar yolu üzerine yeni köprü yapılıyor

Trafik yoğunluğunun fazla olduğu ve ağır tonajlı araçların geçiş güzergahı üzerinde bulunan Çakırlar yolu üzerindeki Karaman ve Kuruçay köprüleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılacak. 8 metre genişliğindeki Karaman köprüsünün yıkımına başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yeni köprü inşaatı kapsamında trafiğin aksamaması için eski köprünün 30 metre ilerisinde tali yol oluşturuldu.

“Performans koşullarını sağlamıyor”

Hürriyet Caddesi üzerindeki yolun trafik, genel güvenlik ve turizme uzun yıllar hizmet vereceği bir güzergah olması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan performans analizinde Karaman Köprüsünün mevcut haliyle talep edilen performans koşullarını sağlamadığı anlaşıldı. Köprünün güçlendirme yapılmaması halinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüreceği de yapılan inceleme sonucu ortaya çıktı. Köprü yapısının onarım ve güçlendirilmesi çalışmalarının yenisini yapmaktan daha pahalıya mal olacağı anlaşıldığından yeni bir köprü yapılmasına karar verildi.

“Tali yol oluşturuldu”

Yeni köprünün bir an önce yapımına başlanabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Karaman Köprüsü'nün yıkımına başlandı. Yağışların yoğun olduğu aylar başlamadan önce köprünün tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor. Bu köprünün yapılması sırasında trafiğin de aksamadan devam etmesi için eski köprünün yan tarafında tali bir yol oluşturuldu.