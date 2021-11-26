Çakırlar'a 1,5 kilometre sıcak asfalt

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çakırlar Mahallesi'nde bin 500 yol metrelik yolu sıcak asfaltla kapladı.

Vatandaşların daha kaliteli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için Konyaaltı Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Planlanan program dahilinde ilçe genelinde asfalt yenileme, yeni yol açma ve kaldırım çalışmalarına hız veren Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çakırlar Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bin 500 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından önce dolgu ve düzenleme çalışmaları yapıldıktan sonra cadde, sıcak asfalta kaplandı. Ayrıca, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede deforme olan yollarda sıcak asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Yolların kış mevsime hazırlandığını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bozulan yollarda asfalt yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizin bir kısmı da ilçemizin çeşitli yerlerinde tamir, bakım ve onarım çalışması yapıyor. İhtiyaç duyulan her bölgede olmaya devam edeceğiz” dedi.